CONFERENZA SLOT: “La sconfitta fa male ma abbiamo ancora possibilità di passare”

Le parole del tecnico Arne Slot al termine della partita di Champions tra Lazio e Feyenoord:

“I primi 15 minuti avevamo poco controllo. Loro hanno fatto un tiro in porta ed è stato gol. Analizzata al volo per me era una partita perfetta. Quando è uscito Nieukoop abbiamo cambiato un po’. La lezione di questa partita è che non si possono lasciare occasioni agli avversari. La sconfitta fa male ma abbiamo ancora la possibilità di passare.

Controllare una partita non vuol dire dominarla, abbiamo inserito presto Trauner. Per me sia la Roma che la Lazio sono grandi squadre e credo che la Lazio vincerà domenica”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: