FORMELLO – Lavoro di scarico e 24 ore di riposo, venerdì scatta la preparazione al derby

Una partita da dentro o fuori. La Lazio contro il Feyenoord non può sbagliare per rimanere aggrappata al sogno qualificazione agli ottavi. Sarri ha provato a fare il pompiere per non sovraccaricare di pressioni questa sfida ma i passi falsi non sono contemplati. L’allenatore chiede una reazione d’orgoglio soprattutto all’attacco visto il rendimento in netto calo rispetto al passato. Se Felipe Anderson il suo apporto lo sta garantendo fra alti e bassi, domani sera è arrivato il momento di cacciare via le critiche per Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Una scintilla da accendere per avvicinarsi alla vetta del girone e preparare al meglio il derby di domenica. A centrocampo ci sarà il ritorno di Daichi Kamada insieme a Luis Alberto con Matias Vecino che scala in cabina di regia. Fondamentale l’equilibrio garantito dall’uruguaiano tra fisicità e doti aeree. In difesa le scelte sono praticamente scontate vista l’assenza di Nicolò Casale e Adam Marusic. A destra Manuel Lazzari sta vivendo un buon momento di forma mentre a sinistra si muoverà Hysaj, al centro ancora una volta la coppia Patric-Romagnoli a difesa di Ivan Provedel.

