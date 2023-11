Hernan Crespo, nuova avventura da allenatore negli Emirati Arabi

Maurizio Sarri ieri nel post partita aveva detto che “la Roma si può permettere un’amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera. Se mi chiedete se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby. Loro hanno una classifica che si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori.”

Oggi, nella conferenza stampa pre Slavia Praga-Roma, è arrivata la risposta di Mourinho, che ha attaccato il tecnico biancoceleste: “Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente di Slavia. Rispetto sempre i miei avversari, lo Slavia è un’ottima squadra e quello che fa la differenza è il modo di pensare le partite. Magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 25 titoli contro uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità: ogni partita si gioca e non si sono amichevoli. Delle sue dichiarazioni mi piacerebbe sentire la reazione della Lega, è stata una critica diretta e obiettiva, quindi aspetto”

