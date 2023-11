Il Tempo | Allarme Luis Alberto: derby a rischio

Come riportato da Il Tempo, Luis Alberto si ferma a dieci minuti dalla fine del match contro il Feyenoord. La sua presenza nel derby è da considerarsi in dubbio. Da valutare anche le condizioni di Casale. Il centrale spera di strappare almeno una convocazione per la stracittadina contro la Roma. Una chiamata che fino a qualche giorno fa sembrava impensabile.

Dopo il ko muscolare della partita contro il Feyenoord a Rotterdam si pensava che il centrale della Lazio tornasse a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali di novembre. Gli esami da quanto punto di vista non lasciavano spazio a dubbi: lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. E invece l’ex Verona ha lavorato sodo e da inizio settimana ha iniziato un lavoro personalizzato per recuperare in tempo per la stracittadina.

