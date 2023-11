La Repubblica | “Eccoci di nuovo qui” tifosi olandesi a Roma nonostante il divieto

Come riportato da La Repubblica, ancora una volta i tifosi del Feyenoord fanno alzare il livello di guardia. Sono venuti a Roma nonostante la trasferta fosse vietata. E sui social network hanno subito fatto sentire la loro presenza in maniera provocatoria. Foto dall’aeroporto, dal Colosseo e poi da piazza del Popolo: «Ciao, eccoci di nuovo qui».

E il timore di scontri tra ultras ha messo in allerta la questura. L’occasione è stata la partita di ieri sera contro la Lazio, un match vietato alla tifoseria olandese che comunque non ha impedito a diversi ultras di mescolarsi tra i normali turisti e venire a Roma. Per la questura si tratta di poche unità. Ma l’allerta è alta soprattutto per i precedenti degli ultimi anni. Il timore di blitz estemporanei rimane più che concreto fino a quando gli olandesi non lasceranno l’Italia. D’altronde non mancano i precedenti, anche in altre città.

Come lo scorso ottobre a Bologna dove un gruppo di ultras giallorossi aveva approfittato di un match di basket della Stella Rossa Belgrado per aggredire un gruppo di studenti Erasmus serbi che era andato a vedere la partita. Per questo sono stati disposti presidi di sicurezza nei punti considerati sensibili, a partire dalle aree a ridosso dello stadio Olimpico.

