La Repubblica | Sarri tenta di recuperare Casale e Marusic

Come riportato da La Repubblica, in Champions League il clean sheet mancava dal preliminare d’andata del 2015 contro il Bayer Leverkusen (1-0). Per la stracittadina di domenica Sarri punta a recuperare Casale e Marusic, entrambi ieri neanche in panchina. Il difensore centrale si sta riprendendo dalla lesione muscolare all’adduttore della coscia destra rimediata a Rotterdam. Dovrebbe farcela ad andare in panchina. Il terzino invece punta addirittura a una maglia da titolare, anche se al momento sembra difficile. La caviglia era ancora gonfia e dolorante fino a due giorni fa, ma sta migliorando e in questi tre giorni proverà a correre con i compagni in campo.

Di sicuro i biancocelesti contro la Roma potranno contare su molte più voci dagli spalti rispetto a ieri sera. Sono oltre 31mila i biglietti staccati fino a ieri sera. Considerando i settori sud esauriti dai circa 23mila romanisti, il resto dello stadio viaggia spedito verso le 40mila presenze laziali. Curva Nord e Distinti sono esauriti già da un pezzo. Pochissima la disponibilità in Tevere, qualche migliaio di posti ancora in Monte Mario.

