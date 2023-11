Lazio-Feyenoord, Patric: “Importante vincere questa partita, all’andata ci sono state mancanze di rispetto”

Al termine della sfida di Champions League tra Lazio e Feyenoord il difensore biancoceleste Patric è intervenut oin zona mista. Queste le sue parole:

“Penso che siamo stati uniti, una partita importantissima per il nostro girone, grandissima partita di sacrificio. Complimenti a tutti. Eravamo concentrati su questa, poi penseremo a quella di domenica. Ora dobbiamo pensare a noi. Penso che anche noi siamo umani e possiamo calare di energia giocando partite ravvicinate. Abbiamo avuto anche delle occasioni per chiudere in ripartenza, dobbiamo pensare alle cose positive prendere i punti buoni di questa partita, la squadra ha sofferto tanto e porta tre punti importantissimi.

Penso che la partita dell’andata ci ha fatto imparare molte cose. Siamo in crescita e facciamo quello che ci chiede il mister. Per non subire gol non servono solo i difensori ma anche gli attaccanti col pressing. Siamo in crescita e penso che anche questo è stato fondamentale in queste partite. Il Feyenoord mette tutti in difficoltà, ma questa partita la volevamo anche perché lì ci sono state mancanze di rispetto anche da parte della panchina. Per noi ha un sapore molto grande vincere questa partita. Roma? Nei derby sappiamo la voglia di entrambe le squadre. Sono una squadra fisica che vorrà fare il proprio gioco, noi dobbiamo fare il nostro.

Ci stanno i cali di energia, ma non quelli mentali. A volte si lavora con la testa lì dove non arrivano le gambe. Ci arriva il cuore e noi stiamo lavorando su questo in queste ultime partite tra campionato e questo, penso che siamo in crescita ma è vero che dobbiamo alzare la tensione nei secondi tempi dopo i primi tempi belli che facciamo. Ci serve la chiave per fare come fatto lo scorso anno, spesso per la solidità difensiva, ma non solo per i difensori quanto per gli attaccanti con le pressioni. La squadra sta facendo un bel passo in avanti e gli attaccanti ci stanno aiutando anche in questo. Immobile? Ciro non lo abbiamo mai lasciato da solo. Come ha detto il mister ha avuto anche degli infortuni, ma noi non abbiamo mai avuto dubbio di quello che ha fatto per la Lazio e di quello che continuerà a fare”.

