Leggo | Immobile fa 200 e la Lazio vola

Come riportato da Leggo, la Lazio batte il Feyenoord 1-0 nel segno di Ciro Immobile che fa 200 gol in biancoceleste, scavalca gli olandesi in classifica e mette mezzo piede agli ottavi di Champions League: sarà decisiva la prossima gara interna contro il Celtic.

Prova di carattere dei biancocelesti che, con il coltello tra i denti, hanno lottato fino all’ultimo portando a casa una vittoria pesantissima sia per la qualificazione che per il morale, in vista del derby di domenica alle 18. Serata da incorniciare come detto per Immobile, che con questa rete entra ancora di più di diritto nella storia della Lazio e ora si prepara a sfidare la Roma.

