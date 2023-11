PAIDEIA | Esami clinici e strumentali per Mattia Zaccagni

La Lazio è tornata al successo in Champions League. Nella serata di ieri, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti hanno battuto per 1-0 il Feyenoord, grazie al gol nel primo tempo del Capitano Ciro Immobile, arrivato a quota 200 reti con la maglia della Lazio.

Ora però, la testa della squadra di Sarri, è rivolta all’ultimo impegno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, e che impegno: domenica, alle ore 18:00, è in programma il Derby della Capitale, Lazio-Roma valido per la 12° giornata di Serie A. In vista del match dell’Olimpico, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Davide Massa (Sezione di Imperia)

ASSISTENTI: Bindoni – Tegoni

QUARTO UOMO: Colombo

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Paganessi

