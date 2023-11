Gabi Mudingayi a Roma Radio Sound: “La prima cosa che ricordo quando sono arrivato alla Lazio…”

L’ex Lazio, Gabi Mudingayi, è intervenuto nell’ “Ora dei Laziali” su Roma Radio Sound 90 FM, parlando della sua Lazio e della Lazio attuale di Maurizio Sarri.

Ecco le sue dichiarazioni:

Che ricordi hai di quando giocavi alla Lazio?

“Bei ricordi perché ho passato molti anni lì e ho un bel ricordo anche dei tifosi.”

Sul derby?

“La prima cosa che ricordo quando sono arrivato alla Lazio erano le raccomandazioni dei tifosi per il derby, lì ho capito quanto è importante per questa città è un derby sentitissimo.

Questo sarà un derby importante per entrambe le squadre, è una partita che ti da una carica in più quindi sarà un po’ la svolta per chi lo vince anche per il resto della stagione.”

Sul cammino della Lazio in Champions?

“La Lazio è un punto dall’atletico credo che possa farcela per il passaggio del turno, ha una squadra forte. L’ho giocata la Champions con la Lazio ed è un bellissimo ricordo è un palco scenico unico che ogni giocatore vuole giocare.”

Come giudichi finora il campionato della Lazio?

“Finora il cammino è fatto di alti e bassi in campionato credo che possa e debba fare di più.”

Chi vedi favorito per lo scudetto?

“Credo che l’Inter sia la squadra più pronta per vincere lo scudetto anche se il campionato italiano è molto bello e competitivo e può succedere di tutto.”

