Il Messaggero | Sospiro di sollievo per Luis Alberto. Zaccagni in dubbio fino all’ultimo

Ciro Immobile ha raggiunto i 200 gol con la maglia della Lazio e non ha intenzione di fermarsi. Ha eguagliato e superato chi sembrava insuperabile, Silvio Piola (159 gol con la Lazio). E’ diventato un nome gigantesco del calcio italiano e mondiale, entrato nel club dei grandissimi dal 2016/17. Da quell’anno, considerando i gol segnati con un solo club nei 5 campionati top, solo Lewandowski, Messi, Kane, Mbappé e il nostro Ciro hanno raggiunto i 200 gol.

Appena raggiunto il traguardo, Ciro è apparso come un bambino che aveva segnato il suo primo gol: sorriso luminoso, occhi che brillavano. Ha sfruttato l’unico tiro per segnare l’unico gol della Lazio, tornando a segnare in Champions dopo 1064 giorni, dall’8 dicembre 2020 contro il Bruges. Nelle ultime tre partite ha segnato due gol, due gol che hanno portato a due vittorie.

Ora c’è il derby, non si può pensare di negarglielo, visto che lo scorso anno non li ha giocati entrambi. Alla Roma ha segnato 6 volte, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Nel derby non segna dal 3-0 del 15 gennaio 2021. I 200 gol con la Lazio sono raggiunti, ora si punta quota 200 in Serie A, ne mancano solo 3.

Corriere dello Sport

