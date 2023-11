Un amore senza età, il video della Lazio per Elena e Domenico

Poco tempo fa era andato virale sul web un video di questa anziana coppia tifosissima della Lazio, mentre entrava insieme in Tribuna Tevere in occasione di un match casalingo della Lazio. La loro scena era stata talmente toccante che è arrivata persino alla società, la quale non ha perso tempo e li ha invitati in Tribuna Monte Mario, in occasione del match di Champions League vinto dalla Lazio contro il Feyenoord. La società ha voluto ricordare la loro presenza sugli spalti con un video omaggio sui propri canali social e scrivendo: ” ̀. La loro foto all’ingresso in Tribuna Tevere aveva emozionato tutti: Elena e Domenico sono stati nostri ospiti in occasione di Lazio-Feyenoord”

Ecco il post:

