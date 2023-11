CdS | Italia, oggi la lista dei convocati. Immobile pronto

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi verrà diramata la lista dei convocati per la sfida contro la Macedonia e l’Ucraina. Il ct e Gravina devono stabilire una linea politica (non sportiva) relativa a Zaniolo, convocabile: gli atti non sono ancora stati trasmessi alla Procura federale e l’avviso di garanzia non ha prodotto squalifiche, quattro o cinque giorni fa è stato messo in preallarme. Tra i centravanti: Scamacca, Raspadori e Immobile, capitano eletto da Spalletti, risorto in Champions.

