CorSera | Allarme Zaccagni, rischia di saltare il derby

Come riportato dal Corriere della Sera, non è in dubbio la convocazione dell’esterno biancoceleste, ma potrebbe partire dalla panchina. Si proverà a fare di tutto per recuperare anche Zaccagni che ha deciso l’ultimo derby con l’unico gol dell’incontro.

Negli ultimi anni, fra l’altro, è successo più volte che fosse un’ala a decidere la stracittadina in favore della Lazio. Da quando Sarri e Mourinho siedono sulle panchine delle due romane, per i biancocelesti hanno segnato Zaccagni, Felipe Anderson (due volte, ma in un’occasione giocava da finto 9), Pedro e Milinkovic (unico intruso). Anche gli assist spesso sono arrivati dagli esterni: Felipe Anderson due volte, Pedro una.

