FORMELLO – Lavoro differenziato per Luis Alberto, si allenano Casale e Marusic

Maurizio Sarri può sorridere in vista del derby. Le buone notizie arrivano da Luis Aberto, il centrocampista spagnolo è sceso in campo per un allenamento personalizzato con le scarpe da ginnastica. L’affaticamento muscolare al flessore non spaventa, lavoro blando per il numero 10 che conta di tornare in gruppo con i compagni per la rifinitura di domani pomeriggio. Seduta completa invece per Nicolò Casale e Adam Marusic che hanno smaltito rispettivamente la lesione muscolare e il fastidio alla caviglia, il difensore centrale è destinato alla panchina mentre il terzino montenegrino si giocherà una maglia da titolare con Hysaj. Non si è visto Mattia Zaccagni, la distorsione al ginocchio è meno grave del previsto ma la sua presenza contro la Roma è molto complicata. Al momento l’unica ipotesi possibile è la convocazione con un impiego solamente in caso eccezionale a gara in corso. Spazio quindi a Pedro nel tridente che vedrà sicuramente Felipe Anderson mentre è ballottaggio aperto fra Immobile e Castellanos. Dubbi anche in mezzo al campo dove Guendouzi e Rovella sono in vantaggio su Vecino e Cataldi, nulla però è stabilito in attesa dell’allenamento di domani.

