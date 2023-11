Il Messaggero | Provedel, l’angelo della Champions sogna un altro dispetto alla Roma

Come riportato da Il Messaggero, nei due derby giocati da Provedel ha sempre mantenuto la porta inviolata, a marzo scorso scendendo in campo con 40 di febbre. Al secondo anno in biancoceleste Ivan è già un punto fermo nello spogliatoio.

Dall’estero – soprattutto in Premier League – qualche club sta già fiutando l’affare visto che Provedel, in scadenza nel 2027, è l’estremo difensore meno pagato delle big di Serie A (1,2 milioni). Per Lotito servirebbero oltre 20 milioni per acquistarlo, ma la priorità è blindarlo con un prolungamento.

