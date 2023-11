CorSera | Dato sui derby biancocelesti negli ultimi 7 anni

Come riportato dal Corriere della Sera, negli ultimi 7 anni Lazio–Roma è terminata con 5 vittorie per i biancocelesti e 2 pareggi: un 2-0 in Coppa Italia del 2017 seguito da altri 6 risultati positivi in campionato. Si tratta di una striscia record nelle sfide “casalinghe” con la Roma, che ha migliorato quella di 4 successi e 2 pari – sempre Coppa compresa – ottenuta tra il 1996 e il 2000 e conclusa col 2-1 firmato da Nedved e Veron che lanciò la Lazio verso la rimonta-scudetto sulla Juventus.

In assoluto i biancocelesti sono reduci da 2 successi di fila, quelli dello scorso campionato; solo 4 volte hanno ottenuto strisce migliori, 2 da 4 vittorie e 2 da 3, l’ultima tra il 2011 e il 2012 quando Reja in panchina ne vinse 2 e il terzo successo venne ottenuto da Petkovic.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: