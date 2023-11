Il Tempo | Immobile punta il derby

Come riportato da Il Tempo, dopo il gol decisivo col Feyenoord in Champions Ciro cerca un posto da titolare con la Roma.

Immobile è il quinto giocatore ad aver segnato almeno duecento gol con una singola squadra nei top cinque campionati europei in tutte le competizioni dal 2016/17 (stagione nella quale è approdato a Roma), dopo Lewandowski (277), Mbappé (224), Messi (219) e Kane (216).

È tornato a segnare nella massima competizione europea dopo 1064 giorni: l’ultimo colpo risaliva al match con il Bruges dell’8 dicembre 2020. Davanti a lui ora c’è un altro traguardo: partire da titolare nel derby della Capitale, e magari chissà, ri-sbloccarsi anche contro la Roma. Ciro infatti, non ha giocato gli ultimi due, quelli dello scorso campionato terminati con due vittorie su due per la Lazio.

Ha segnato in totale 6 volte alla Roma nelle stracittadine: 4 in campionato e due in Coppa Italia. Nel derby non segna dal 2020-21, quando la Lazio vinse per 3-0 il 15 gennaio 2021. Davanti a lui, per quanto riguarda i calciatori che hanno indossato la maglia biancoceleste, c’è solo Silvio Piola con 7 gol.

