Lazio-Roma, Mexes: “Derby meno sentito in campo, ma per i giallorossi è fondamentale vincere”

Intervenuto a Lazio Style Channel, l’ex portiere biancoceleste Marco Ballotta ha parlato del derby in programma domenica tra Lazio e Roma.

Queste le sue parole:

“Cosa deve evitare la Lazio? È una sfida particolare, l’atteggiamento tattico ha la sua rilevanza. Sappiamo cosa significa il derby a livello mentale e va vinto anche sotto questo aspetto. L’attenzione deve essere massima. Lazialità? Sanno già che la partita è importantissima e di conseguenza devono vincere questa tensione. Nesta la sentiva tanto, si è fatto sostituire nel derby dei quattro gol di Montella. Sono situazioni diverse. Approccio? È uguale alle altre, non bisogna farsi condizionare dalla partita in sé. Non è uguale alle altre, ma non puoi viverla in modo diverso. È come la vivi, è la tensione che può fare la differenza. Ci vorrebbe serenità che non è facile”.

“Provedel? È stato bravissimo perché non era facile, riflesso importante. Quest’anno sta dando un contributo importante nei momenti delicati, riesce a salvare la partita. Sta apportando parecchio. Ha una tranquillità e sicurezza che sinceramente fai anche fatica a fargli gol. Non me lo aspettavo due anni fa. È anche abbastanza rapido. È come un attaccante. Immobile sta tornando? C’è sempre stato è solo che ci ha abituati talmente bene che se ha un periodo nero, lo metti in disparte. È andato via un attimo, ma su di lui ci si può sempre contare. Guendouzi titolare? Dentro, ha la faccia da derby”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: