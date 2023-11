Lazio-Roma, quante prime volte in casa biancoceleste: i nuovi si preparano al derby

L’attesa si fa sempre di meno, mancano ormai pochi giorni al derby della Capitale, il primo della stagione. Lazio e Roma si sfideranno questa domenica all’Olimpico alle ore 18:00, una gara molto sentita nell’ambiente romano, che simboleggia la rivalità sportiva tra le due squadre. La Lazio arriva al match forte del successo ottenuto in Champions League contro il Feyenoord, anche se in campionato l’ultimo risultato è stato un 1-0 subito in trasferta contro il Bologna. La Roma invece, in campionato ha ottenuto il successo in rimonta contro il Lecce, mentre in Europa è arrivata la sconfitta in casa dello Slavia Praga per 2-0.

Un incontro speciale dunque, che lascia paralizzata un’intera città per giorni. Un’atmosfera surreale alla quale dovranno abituarsi chi, a questi eventi, non ha ancora mai partecipato. Parliamo dei nuovi arrivati in casa Lazio, che quest’anno dopo la sessione estiva di mercato sono ben 8. Mandas, Guendouzi, Sepe, Rovella, Luca Pellegrini, Isaksen, Kamada e Castellanos. Per questi giocatori, tranne per Pellegrini che un derby in biancoceleste lo ha già giocato lo scorso anno in prestito, si tratta della prima sfida contro la Roma. Data la loro inesperienza nel giocare una gara così sentita nella Capitale, sarà compito dei veterani trasmettere la valenza che ha questo incontro, sia per il club che sopratutto per i tifosi.

Alcuni di questi 8 giocatori arrivati in estate, potrebbero addirittura scendere in campo dal primo minuto, visto il loro continuo impego stagionale. Rovella e Guendouzi sono infatti due papabili titolari in casa Lazio, ma attenzione comunque alle sorprese. Sarri potrebbe anche affidarsi a chi questa sfida la conosce bene, ma sicuramente questi 8 giocatori possono dare una grossa mano alla squadra.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: