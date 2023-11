Leggo | Dubbi per Sarri. Guendouzi in lotta con Vecino

Come riportato da Leggo, da oggi però si tornerà a fare sul serio a Formello. Dall’attacco alla difesa, sono due i dubbi: innanzitutto Marusic che a Bologna ha rimediato una brutta botta alla caviglia destra che è ancora dolorante. Quindi idem Casale, reduce da una lesione muscolare: si attende l’ok da parte dello staff medico per tornare a lavorare in gruppo.

Sarri può comunque contare su diverse certezze. Innanzitutto in porta, dove ci sarà Provedel. Qualora Marusic desse forfait, verrà riproposta la stessa linea di quattro vista in Champions con Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj. A centrocampo Luis Alberto stringerà i denti nonostante il problema al flessore accusato contro il Feyenoord, per il resto Rovella dovrebbe tornare in cabina di regia con Guendouzi che si giocherà una maglia da titolare con Vecino. In avanti giocheranno Anderson, Immobile e Pedro qualora Zaccagni non dovesse farcela.

