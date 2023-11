Sassuolo-Salernitana finisce 2-2, tra poco Genoa-Verona

Finisce con un pareggio per 2-2 Sassuolo-Salernitana, sfida che apre la 12° giornata di Serie A. Per gli emiliani si registra la doppietta di Thorstvedt, mentre ad andare in gol per la squadra di Pippo Inzaghi sono stati Ikwuemesi e Dia. Sassuolo dunque momentaneamente 14° a 12 punti, Salernitana ancora a zero vittore, ultima a 5 punti.

Tra poco (20.45) si giocherà a Marassi: Genoa-Verona.

