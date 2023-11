“Derby mood”, Felipe Caicedo ricorda il suo gol nella stracittadina – VIDEO

La partita delle 18 tra Juventus e Cagliari si è conclusa a favore dei bianconeri, che hanno vinto 2-1 grazie alle reti nel secondo tempo dei due difensori Bremer e Rugani. A nulla è valso il gol di Dossena, che ha accorciato le distanze.

Termina la sfida delle 15:00 di questa 12esima giornata di Serie A tra Lecce e Milan con il risultato di 2-2. A passare in vantaggio sono stati i rossoneri con Giroud, risultato poi raddoppiato con la rete di Rejnders. Nel secondo tempo però la squadra di casa prende coraggio e prima accorcia le distanze con Sansone, poi con il gol di Banda riporta le due squadre in parità. Sul finale di gara succede l’incredibile: al 93esimo viene espulso Giroud per proteste, e al 95esimo Piccoli si inventa un gol da 35 metri che con un destro potentissimo che batte Maignan. La rimonta sembrava completata, ma l’arbitro dopo l’on filed review annulla il gol del Lecce per un fallo commesso dallo stesso Piccoli prima di tirare. Il risultato di conclude dunque per 2-2, un punto a testa che porta il Milan a quota 23 in terza posizione, e il Lecce a 14 in 14esima posizione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: