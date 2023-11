FORMELLO – Luis Alberto stringe i denti, ritorna Marusic in difesa. Rovella e Immobile preferiti a Cataldi e Castellanos

Sarri fa la conta dei presenti sul terreno di gioco e può sorridere. Luis Alberto è regolarmente a disposizione, stringerà i denti perchè il fastidio non è svanito ma non vuole saltare un impegno importante come il derby. Sarà al suo solito posto in mezzo al campo a dettare la manovra in quella che sarà la mediana tipica di questo periodo con Rovella e Guendouzi. Il regista ex Monza è favorito su Danilo Cataldi per affrontare la sua prima stracittadina capitolina della carriera. Davanti alza bandiera bianca Mattia Zaccagni, il dolore al ginocchio gli impedisce di lavorare e lo staff sanitario non vuole correre rischi inutili. Al suo posto toccherà a Pedro per l’ennesima rivincita contro la squadra che lo ha portato in Italia per poi abbandonarlo al miglior offerente. L’ex Chelsea si muoverà a sinistra con Felipe Anderson a destra, a guidare il reparto offensivo ci sarà Ciro Immobile in netto vantaggio su Castellanos. In difesa recupera Adam Marusic dal problema alla caviglia e si candida ad una maglia da titolare, la concorrenza è agguerrita con Lazzari che al momento sembra essere intoccabile sulla destra con Hysaj sulla fascia mancina che apre il ballottaggio. Stabilmente con il gruppo anche Nicolò Casale ma nessuna variazione dalla coppia Patric-Romagnoli davanti Ivan Provedel.

