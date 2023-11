LIVE-PRIMAVERA 1 | Lazio-Torino 0-0: inizia la partita

La scorsa gara di Primavera 1 la Lazio ha vinto con una bella rimonta in trasferta in casa della Sampdoria la quale distava 4 punti. Quest’oggi ad attendere i biancocelesti il Torino, che ne dista 3. Un’altra gara complessa per i ragazzi di Sanderra, i quali solo 4 giorni fa sono usciti dalla Youth League perdendo in casa contro il Feyenoord e stabilendosi al 3o posto con l’impossibilità di raggiungere la qualificazione al turno successivo. Una situazione, tuttavia, che ha visto i biancocelesti fare delle cose importanti per la prima volta in questa competizione europea, creando anche le condizioni per una crescita a livello di mentalità, riversando il tutto anche nel campionato dove i risultati non tardano ad arrivare. I biancocelesti, al momento, sono terzi con 5 punti di distanza dalla vetta, in cui è presente l’Inter. La Lazio, di fatto, non perde in campionato dalla prima e unica sconfitta alla prima giornata contro l’Atalanta in trasferta. Da quella gara è iniziata una striscia di partite in cui i biancocelesti hanno collezionato 18 punti in 8 gare.

IL TORINO – Il momento che stanno attraversando i granata è buono, con due vittore nelle ultime due partite contro Bologna e Frosinone. Le uniche due sconfitte sono arrivate contro l’Inter per 4-0 e contro la Sampdoria per 3-1. I punti persi per strada, infatti, giungono principalmente dai pareggi che hanno caratterizzato il mese di settembre. Infatti, su 4 sfide i granata ne hanno pareggiate 3 consecutive contro Sassuolo, Monza e Roma. Attualmente Dellavalle e Ciammaglichella, con 4 reti ciascuno, sono i migliori marcatori dei granata.

