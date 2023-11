CdS | Rovella in pole in regia. Rebus Guendouzi-Vecino

Come riportato dal Corriere dello Sport la regia sarà affidata a Nicolò Rovella, primo derby capitolino in carriera per lui, dopo quelli affrontati con la maglia del Genoa. Quello di oggi, tuttavia, pesa di più per pressioni e tensioni proprio sullo stesso ex-Juve, deve tenere a freno le emozioni ed evitare falli inutili o ammonizioni pericolose. Ne ha già prese troppe come lui stesso ha affermato. Le scelte a centrocampo quest’anno sono un rebus, ma Sarri dovrebbe confermarlo in mediana, si tratterebbe della settima di fila da titolare. Contro la Roma non ha mai vinto: sono 2 i pareggi e 2 le sconfitte, un suo gol ai giallorossi risale al campionato Primavera nel 2018.

Ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto sono i favoriti, attenzione però a Vecino, che potrebbe dare una grande mano sui calci piazzati una delle armi migliori di Mourinho. Carte mischiate durante la rifinitura di ieri (come da programma), va segnalato che è stato provato l’uruguaiano in coppia con Rovella e Luis Alberto. Sarebbe lo stesso reparto schierato a Rotterdam: motivo in più per vedere in pole il francese.

Davanti ci sarà Pedro, Zaccagni ne avrà almeno per 15 giorni dopo l’infortunio al ginocchio rimediato martedì in Champions. Felipe Anderson non è in dubbio anche se è leggermente affaticato, infatti ieri non ha preso parte alla partitella finale. In difesa Casale è rientrato, ma Patric resta in pole, sulle fasce i favoriti sono Lazzari e Marusic, con Hysaj che spera.

