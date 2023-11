CONFERENZA SARRI: “Soffro i derby sempre di più. Se lascerò la squadra sarà per il campo”

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in conferenza dopo la partita contro la Roma:

“Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona prestazione come stiamo facendo spesso. Non ho mai avuto paura di perderla anche se loro sono una squadra fisica. Se un derby non lo puoi vincere, non lo devi perdere; più le gioco, peggio sto perchè le sento molto. Abbiamo ritrovato la capacità di stare corti e una bella solidità difensiva. Una partita così non avveniva dallo scorso anno, e in passato l’avremmo vinta.

L’anno scorso eravamo primi o secondi, quest’anno siamo diciassettesimi. Bisogna modificare geneticamente qualche giocatore. Sono calciatori forti e abbiamo la speranza di tornare ad avere la continuità dello scorso anno. Se non saltiamo l’uomo, non c’è tattica che tenga.

La nostra tifoseria è stupenda, io di solito non saluto mai ma oggi mi sono sentito in dovere di salutarli. Gli incassi rappresentano il 6% degli incassi, nel calcio moderno non c’è più legame tifoseria-società. Purtroppo, io sono amante del calcio vecchia maniera, ma adesso stiamo prendendo questa direzione. Sono più interessato al calcio. Abbiamo un altro problema, forse risolvibile: il campo. Se abbandonerò la Lazio sarà per questo motivo. Stadio bello per farci i concerti, brutto per vedere il calcio e impossibile per giocarci.

Il rammarico della partita è anche nei cambi, ne abbiamo dovuti fare altri. Abbiamo dovuto mettere delle toppe senza possibilità di rinvigorire parti. Ciro dopo il 70esimo aveva speso tanto ed era molto che non succedeva. È anche la sesta partita in 21 giorni: c’era molta stanchezza per andare a pressare in area avversaria. Squadre come il Feyenoord ci impongono che la linea difensiva non possa superare il centrocampo. Era più facile non farli giocare per vie centrali.

Io non so nemmeno in che posizione siamo ora. Se la Lazio gioca con questo spirito risalirà la classifica. Zaccagni non ha un infortunio di grande intensità ma abbiamo la speranza di recuperarlo a fine sosta. Vecino è da valutare, Marusic probabilmente dove ha riportato la contusione non sta appoggiando benissimo e ha spesso crampi al polpaccio. Per il resto mi sembra stanchezza.

Recuperare punti dalle prime 4-5 è sempre complicato. Per me sarà una storia lunga, se avevamo fatto due risultati normali eravamo in una posizione perfetta, avendo già giocato molti scontri diretti. Quello di cui si deve preoccupare la squadra è giocare con questa intensità. Nel campionato italiano il livello della squadre di media-bassa classifica è alto rispetto a quelle di altri Paesi.

Kamada se ne parla spesso, a me piace molto ma ho difficoltà a farlo giocare con Luis Alberto. Se gli dai il pieno nel calcio italiano può dare tanto. Nell’ultima partita di Champions ha giocato, e anche oggi; potrebbe diventare importante per noi e abbiamo questa speranza. Luis Alberto sarà squalificato, Kamada in nazionale. Sarà una situazione difficile”.

