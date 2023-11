ESCLUSIVA| Lazio-Roma, Maurizio Mattioli: “Una partita su cui non puoi fare ragionamenti, Luis Alberto mi piace molto. Sarri e Mourinho…”

Quest’oggi alle ore 18 Lazio e Roma si affronteranno allo Stadio Olimpico per il primo derby stagionale, quello d’andata. Una gara che arriva in un momento particolare per le due squadre dopo una partenza non entusiasmante da parte di entrambe. Dopo 11 giornate le due squadre si trovano a distanza di un punto, a 17 e 16. Per parlare di questo derby è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it il noto comico Maurizio Mattioli, tifosissimo della Roma, tanto da non voler “fare pronostici. Una volta che l’ho fatti si è avverato tutto il contrario“.

Tralasciando dunque i pronostici, come lo senti questo derby?

Il derby è sempre derby, non è mai una partita su cui puoi ragionare sopra. La Roma viene da una partita vergognosa, sottoscrivo e virgoletto. Vergognosa. Ma la storia insegna che i derby sono derby: storia, intensità, significati. Un po’ di amor proprio verrà fuori. La Lazio però sta giovando bene, ha Luis Alberto che mi piace molto, grande geometria e intelligenza tattica. Non faccio pronostici ma non ti nego che spero vinca la Roma. Speriamo che sia una bella partita anche sugli spalti e fuori dallo stadio.

Negli ultimi tempi si è creata qualche voce contro Mourinho da parte del mondo giallorosso: tu sei pro o contro? E che pensi del mister della Lazio Maurizio Sarri?

A favore tutta la vita, assolutamente. Sarri invece ha dimostrato di saper fare il suo mestiere, poi tutto succede, anche Mourinho a volte zoppica e ha vinto tutto. Però il tutto si vede nella squadra che si mette in campo, nella personalità che ha e nella facilità nel fare i cambi e gestire la squadra. Io Mourinho me lo tengo stretto, anche se spesso fa delle brutte figure, come quella di giovedì. Bastava vincere per stare tranquilli, e invece tocca rimettersi a giocare con gli altri. Ma il derby è il derby, i giocatori si adopereranno per fare un’altra partita. Poi non so che squadra metterà in campo, ma sarà una sorpresa che mi riserverò fino alla fine.

E tu come vivi i derby?

Lo vivo molto in tensione, mi tiene sulla poltrona, tutta in fibrillazione. Io poi non vado fuori casa, mai, a vederla fuori. Poi magari vedo quelli che mi dicono qualcosa e poi rispondo male. Io tra l’altro sono nelle Marche a girare, allora me la vedo con la troupe, un gruppo di romanisti. Anche se ci sono pure 2/3 laziali dentro, ma va bene così, sono simpatici (ride ndr).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: