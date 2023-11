Il Tempo | Sarri studia per il poker

Mancano ormai poche ore al sentito derby della Capitale. Alle 18.00 Lazio e Roma si affronteranno nel match valido per la 12esima giornata di Serie A Tim. E’ una gara che per la Città ha sempre un significato speciale e per analizzare la sfida ormai alle porte, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva Emiliano Tomasini, giornalista di Vocegiallorossa.it.

Alla luce delle ultime gare che Lazio e Roma hanno disputato (in campionato e in Coppa), chi arriva meglio al derby e che gara ti aspetti?

“Nel calcio conta sempre l’ultima partita quindi la Lazio sicuramente arriva con più entusiasmo della Roma alla gara, però nei derby non sempre è stato un bene e spesso chi stava peggio ha sorpreso in positivo. In generale, entrambe le squadre non stanno convincendo fino in fondo, sia in termini di prestazioni che di risultati. Il derby potrebbe essere determinante: ottenere un buon risultato potrebbe dare uno slancio importante. Mi aspetto di vedere una partita fisica, come sempre, e anche questa volta a decidere il derby potrebbe essere un episodio, un errore o una giocata individuale“.

Pellegrini e Spinazzola saranno della sfida?

“Spinazzola lo abbiamo rivisto in campo nella rifinitura alla vigilia dello Slavia Praga, poi non è partito con la squadra, proprio per continuare a lavorare e recuperare al meglio in vista del derby. Se starà bene (come sembra), potrebbe anche giocare dall’inizio. Altrimenti al suo posto ci sarà uno tra Zalewski ed El Shaarawy. Rivedere Pellegrini invece è più difficile, al massimo credo potrà venire in panchina per sostenere la squadra, come ha fatto Immobile lo scorso anno“.

L’attuale posizione di classifica della Roma, stando alla rosa, è deficitaria?

“Sì, al terzo anno con Mourinho in panchina la Roma deve almeno lottare fino alla fine per il quarto posto. A livello di nomi, la Roma ha alcuni giocatori di livello davvero importante, poi però si deve fare i conti con la realtà e riconoscere che alcuni sono troppo spesso infortunati. Bisogna quindi trovare un equilibrio, non concordavo con chi sosteneva che la Roma avesse una rosa da scudetto, non concordo con chi dice che la Roma è da ottavo posto. La Roma può, e deve, giocarsela per un posto in Champions fino alla fine del campionato, quindi deve necessariamente migliorare la sua classifica“.

Primo derby senza Milinkovic. Ad oggi, quale giocatore biancoceleste può impensierire maggiormente i giallorossi?

“Negli anni Milinkovic è sicuramente stato un giocatore più che ostico, con la sua partenza la Lazio ha perso davvero tanto. Guendouzi non sta facendo male, ha buona fisicità e molta cattiveria ma non è al livello di Sergej. Nel mentre però mi sembra che Luis Alberto sia riuscito a fare uno step di crescita aggiuntivo e ora è ancora più determinante; ha una classe unica e in ogni momento può fare la differenza. Se devo indicare un giocatore che mi preoccupa più degli altri, faccio sicuramente il nome di Luis Alberto“.

Dybala-Lukaku, una coppia offensiva che poche squadre hanno in Serie A. Saranno loro gli uomini-chiave per Mourinho?

“Sì, saranno sicuramente loro gli uomini chiave. La Roma si appoggia moltissimo sui suoi due attaccanti, cercando di sfruttare la fisicità di Lukaku e la fantasia di Dybala. Il gol nel finale contro il Lecce ha dimostrato che loro due da soli in 10 secondi possono cambiare una partita. Concordo con quello che hai detto, in pochi in Serie A possono contare su una coppia del genere. La Roma deve però riuscire a trovare anche soluzioni alternative e non affidarsi solamente a loro due, soprattutto in una partita come il derby, tutti dovranno fare la differenza“.

