Lazio-Roma, due ex biancocelesti si ritrovano dopo il derby – FOTO

Dopo il derby, le parole del tecnico giallorosso Josè Mourinho in conferenza stampa:

“Sapevo che per Karsdorp e Spinazzola sarebbe stato difficile fare molto, era un dispendio fisico ed emozionale diverso. Quando abbiamo cambiato Dybala per Azmoun non ero sicuro che avremmo potuto crescere. Abbiamo preso un palo e loro hanno fatto una parata straordinaria, pensavo che la partita fosse nostra. A un certo ho pensato a piangere o suicidarmi quando avevamo un calcio d’angolo contro.

L’ambizione non è mancata, onestamente. Freschezza penso di si, io sono ancora lontano ma mi è sembrato che Bove abbia fatto dei controlli con più agilità e avrebbe potuto essere decisivo. In queste gare è difficile avere palle gol, noi abbiamo avuto controllo contro una squadra che per filosofia palleggia molto. Non ho visto statistiche, ma ho dubbi che loro abbiano avuto più di noi. C’è stata paura dell’altro. All’intervallo ho detto a Karsdorp e Spinazzola di continuare ad essere più aggressivi ma con i cartellini gialli dovevamo proteggere quelli di noi che erano stati ammoniti. La paura dell’arbitro ci ha fatto giocare più bassi.

Siamo a tre punti con un campionato che è iniziato e la prima gara con la Salernitana. Se dimentichiamo qualche gara, siamo a tre punti lì perchè così è il campionato. Il Monza era venuto qua e aveva fatto una partita fantastica. Il Milan ha pareggiato col Lecce. Noi adesso abbiamo una partita difficile e non c’è garanzia di vincere ogni partita. Purtroppo in difesa non c’è Smalling e con questa facilità di prendere gialli è un problema.

Su Immobile? Era rosso, da secondo giallo. Colombo che era il quarto uomo per me è un grande arbitro e mi ha detto una cosa per calmarmi ma io non lo accetto. “Noi non vogliamo dare questo tipo di giallo per proteste” e io ho risposto con la stessa azione di Mancini che era stato ammonito con il Milan. Tutti noi sappiamo che le proteste di Immobile erano da giallo. Lui ha dominato completamente Massa, però va bene. Io ho finito oggi la gara senza un giallo grazie a Colombo”.

