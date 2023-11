Lazio-Roma, Guendouzi: “Abbiamo mostrato qualità e non è mancata la personalità. So che devo fare di più”

Nel post partita di Lazio–Roma, il giocatore biancoceleste Danilo Cataldi ha parlato in conferenza:

“Penso che il centrocampo della Lazio abbia preso giocatori importanti come Kamada e Guendouzi. È normale per fare una crescita stare nelle prime quattro e passare un periodo senza giocare perchè il mister fa altre scelte. Se Sarri non mi ha fatto giocare avrà avuto le sue ragioni. L’inizio del campionato può aver inciso, abbiamo ancora la Champions e spero che passeremo il girone. Tornare in Champions è il nostro obiettivo.

Penso che il mister mi ha dato una bella possibilità. È complicato giocare i derby. Le rotazioni fanno parte della rosa e penso che tutti si sentano coinvolti: è entrato Kamada, così come Isaksen. Io non ho giocato qualche partite ma oggi sono stato chiamato in causa per cui bisogna sempre essere pronti.

Non so se questa è la Lazio più forte dove ho giocato, ma sicuramente è la più completa. Questo alla lunga può fare la differenza, dato che gli anni passati non siamo riusciti a portare avanti tante competizioni. Sono qua dalle giovanili e col passare del tempo sono cresciuto. Non pensavo di giocare questa partita ma bisogna sempre farsi trovare pronti. Dobbiamo ragionare in questo modo.

L’attesa è sempre complicata, già dalla mattina del derby. Per me è complicato preparare questa sfida. Penso che tranne la partita in Olanda, dallo stop della Nazionale ad ora, la Lazio sia cresciuta. In questa partita c’è mancato il gol e Rui Patricio ha fatto il miracolo. La partita poi è scivolata sul pareggio.

Luis Alberto insieme a Kamada, con me in campo? Non so, sono scelte del mister. Le prime partite che abbiamo fatto sono state pesanti ma se Sarri ritiene che quel tipo di centrocampo non può essere proposto ci sarà un motivo dettato dall’esperienza. In futuro si potrebbe vedere.

Noi come calciatori dobbiamo migliorare in attacco, quando arriviamo là cerchiamo la giocata che ti può avvicinare alla porta ma ogni tanto si potrebbe tirare. Dipende da noi, in certe partite bisogna cercare una soluzione differente. Abbiamo cercato di chiudere le giocate su Lukaku e Dybala. Penso che poi dietro sia Romagnoli che Patric abbiano fatto un buon lavoro. Pedro tuffatore? Penso che ha vinto più titoli di Mourinho”.

