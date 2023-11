Lazio-Roma, Lazzari: “Nel primo tempo occasioni clamorose. Rammarico chiudere il primo tempo sullo 0-0”

Al termine del derby giocato quest’oggi tra Lazio e Roma il terzino biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole:

“E’ stato un derby equilibrato, dopo i primi 10 minuti in cui abbiamo sofferta, gli ultimi 30 del primo tempo abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Secondo tempo più equilibrato e lì dove non si vince è importante non perdere. L’unico rammarico è quello, chiudere il primo tempo sullo 0-0 è un rammarico, dispiace non portare a casa questa vittoria ma andiamo avanti fiduciosi. Sicuramente nelle ultime 4-5 partite sia a Bologna ma anche con Fiorentina, Feyenoord o stasera mi sono applicato più in fase difensiva, lavoro molto durante la settimana e penso di essere migliorato molto, è quello che mi chiede il mister, che è più propenso a terzini che sanno difendere bene, e va bene così.

Abbiamo avuto diversi giorni per recuperare da martedì, anche se è stata una partita dispendiosa. negli ultimi 15 minuti potevamo spingere di più, ma come ho detto meglio pareggiare che perdere in questi casi.

Io sono 5 anni che sono qui e un calendario come quest’anno non lo abbiamo penso mai affrontato. In quest’ultima fase del girone d’andata giocheremo con squadre che stanno sotto ma non dobbiamo sottovalutare nessuno. Però se giocheremo come in queste ultime possiamo fare punti”.

