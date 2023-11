Lazio-Roma, Sarri: “Dove non puoi vincere meglio il pareggio. Mourinho? Ecco cosa ci siamo detti…”

“Stiamo ritrovando solidità, siamo in crescita. Serve solo la fase offensiva della passata stagione. E’ una partita difficile da gestire questa, e quando non la puoi vincere, non al devi perdere. Va bene anche per la prestazione. Mi dispiace che il terreno di gioco sia questo, non è all’altezza delle due squadre. E’ molto difficile, anche per noi che cerchiamo sempre di giocare dal basso ma la palla non scorre.

L’ho incrociato prima della partita e gli ho detto ‘certo che sei un rompicoglioni’, e lui mi ha detto ‘eh ma anche te’ e abbiamo scherzato. Mi piace quando fa il personaggio, ma mi piace anche il Mourinho persona. Andare a chiudere sul centrocampista d riferimento e sul terzo difensore era un obiettivo ed è stato fatto bene, Rovella ha grandi doti caratteriali e se si pulisce tecnicamente diventa un giocatore fondamentale. Lo step che deve fare la mia squadra è quello di riempire l’0area con più continuità e quantità. Per caratteristiche non lo abbiamo: Felipe ma anche Pedro. In questo è migliorato Zaccagni, ma siamo ancora dietro. Speriamo di ritrovare certe cose, l’aspetto importante è che caratterialmente ci siamo ritrovati e anche la fase difensiva è tornata su ottimi livelli. Immobile? Sta bene, è palesemente in crescita. Ora speriamo che in queste settimane possa crescere ancora, è più sereno anche dopo il gol al Feyenoord. Mancata convocazione in Nazionale? Non lo ha colpito, anzi. Ci ho parlato per paura che avesse ripercussioni a livello mentale, e invece l’ho trovato sereno. Kamada? L’ho messo lì per disperazione: mi hanno chiesto il cambio in tre. Noi dobbiamo pensare a stabilizzarci su questo livello di prestazione, poi i risultati saranno una conseguenza. Se il carattere è questo, siamo destinati a salire”.

Ha poi parlato anche ai microfoni di Lazio Style. Queste le sue parole: ”

“A livello difensivo hanno fatto una buona prestazione tutti, a partire dai centrocampisti. Ho visto ottima intensivtà, sembra che abbiamo ritrovato la solidità dello scorso anno. Mi dispiace per il risultato, ma se non troviamo più facilità a trovare gol è difficile che la risolviamo. C’è rammarico soprattutto per la seconda occasione di Luis Alberto, dove il pallone rimbalzando. Abbiamo un campo amatoriale. Poi mi dicono che è uguale per tutti, ma ci sono squadre che escono dal basso, altre no. Vecino? C’è da capire se è un problema neurologico derivante dalla schiena o muscolare. Era facilmente prevedibile andare in difficoltà su un calendari così. A cena con il presidente gli dissi che a ottobre si poteva esser fuori da tutti, per una squadra che è arrivata secondo è assurdo. Ormai ci siamo. Immobile? E’ in grande crescita, oggi gli volevo risparmiare gli ultimi 15′, ma poi tre giocatori in contemporanea mi hanno chiesto il cambio”.

