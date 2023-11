MOVIOLA – Nessun problema per Massa: giuste le decisioni

Derby con poche emozioni gol, ma tanto nervossismo in campo e in panchina. Sarri ha preso anche un’ammonizione dall’arbitro Massa, dopo che si era rivolto alla panchina giallorossa che sbraitavano per un fallo di gioco. Al fine del match però “amici come prima”. Le telecamente di Dazn hanno intercettato un caloroso abbraccia tra i due mister capitolini con un evidente scambio di battute all’orecchio. Intervistati dalle TV entrambi hanno confermato quello che si sono detti:

Mourinho

“Lui è sempre simpatico con me. Ci siamo trovati prima della partita e abbiamo scherzato abbastanza con le parole che ci siamo detti durante la settimana. Ci vogliamo bene. Dopo la gara ridevamo perché le prossime due settimane nessuno riderà o piangerà”.

Sarri

“L’ho incrociato prima della partita e gli ho detto ‘certo che sei un rompicoglioni’, e lui mi ha detto ‘eh ma anche te’ e abbiamo scherzato. Ci siamo detti che ci vogliamo bene. Mi piace quando fa il personaggio, ma mi piace anche il Mourinho persona”

