PAGELLE – Il mago ci prova ma ci va solo vicino: Isaksen entra bene in partita. Anima e cuore per Immobile e Guendouzi

Provedel 6,5 – Importante intervento nel primo tempo su Karsdorp, in occasione della rete annullata a Cristante. Poi nessun tiro che possa impensierire l’estremo difensore.

Lazzari 6,5 – Attento in fase di copertura e risorsa importante anche in chiave offensiva. I suoi fraseggi con Guendouzi, Felipe Anderson e, poi, Isaksen creano situazioni importanti sia nel primo che nel secondo tempo.

Patric 6 – Soffre da subito la fisicità di Lukaku, ma ad un duello complicatissimo a livello fisico Patric riesce a gestire bene la palla e a limitare l’attacco dei giallorossi.

Romagnoli 6,5– Approccio importante da parte del difensore biancoceleste, il quale limita i danni e difende con sicurezza la propria area. Stretto marcatore di Dybala, quest’ultimo è costretto a cercare lontano dall’area avversaria il pallone.

Marusic 6 – Qualche rischio nelle prime fasi di gara a causa della propensione offensiva di Karsdorp che lo portava sempre a chiudere in ritardo. Poi prende colore la sua prestazione, accompagnando bene in fase offensiva e prestando la massima attenzione sulle chiusure. Dall’82’ Hysaj SV

Guendouzi 6,5 – La sua verve sarebbe potuta essere una delle armi di questa gara. Così è stato soprattutto nel primo tempo. la ripresa, così come per gli altri compagni di reparto, è stata di difficile impatto. Si rivede di più nei minuti finali, dove fino all’ultimo secondo ha combattuto e cercato il guizzo.

Cataldi 5,5 – Entra lentamente in partita e vi rimane a fatica. In fase di chiusura si conferma essere di mestiere, ma in fase di palleggio e di posizionamento commette qualche sbavatura. La maggiore dinamicità che ci si spettava a centrocampo scegliendo lui viene ricompensata asolo in parte. Dal 65′ Vecino SV. Dal 75′ Rovella 6,5 – Entra bene in partita e gestisce in modo pulito tutti i palloni.

Luis Alberto 6,5 – Nel primo tempo è il giocatore che si avvicina di più al gol: una traversa e una grande occasione terminata di poco sopra la traversa. Il Mago c’è, cerca il gol ma ci va solo vicino. La ripresa lo mostra più in affanno rispetto ai primi 45, ma non manca la sua volontà di provarci.

Felipe Anderson 6 – Alterna momenti di down con altri in cui cerca di portarsi in avanti con ordine. Bravo a tenere la squadra alta, ma non riesce oggi a trovare il guizzo giusto. Dall’82’ Kamada Sv

Immobile 6,5 – Anima e cuore sin dai primi minuti della gara. Emblema di questo approccio è sicuramente la sua cavalcata completamente solo fra tre difensori della Roma, in cui conquista un importante calcio d’angolo atto a ribaltare il fronte offensivo. Nel secondo tempo, nonostante qualche sbavatura, rimane lucido anche a livello fisico, mostrando un passo in avanti rispetto alle scorse gare.

Pedro 6 – Si mostra da subito in sintonia con la gara, portando palla in avanti e cercando di trasmettere sicurezza ai propri compagni. Tenta qualche inserimento, ma la difesa avversaria è attenta e solida. Dal 65′ Isaksen 6,5 – Entra bene in partita, donando grande spinta alla manovra offensiva biancoceleste. Diverse sgasate e occasioni create sulla destra

All. Sarri 6 – Una buona Lazio quella vista in campo: i cambi sono entrati bene in partita, anche se non sono riusciti a raggiungere il massimo obiettivo.

