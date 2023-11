Roma, Mourinho: “Oggi possiamo vincere. Spero la squadra abbia recepito il messaggio”

Nel pre partita di Lazio – Roma il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Speriamo che i giocatori abbiano capito il messaggio. La partita di Praga l’abbiamo persa, e al di là di quello che possa succedere oggi non dimentico giovedì sera. Oggi possiamo vincere, giovedì ormai siamo stati sconfitti. Renato Sanches non è in condizione per fare 90 minuti, Pellegrini ne ha ancora meno”.

