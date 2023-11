Sarri e il terreno dell’Olimpico: uno scontro che va avanti da mesi. Sport e Salute però non ci sta

Gioco raso terra e ripartenze dal basso sono l’ormai gioco di Sarri (e di quasi tutti gli allenatori). E proprio questo gioco richiede un perfetto terreno, per permettere al pallone di scorrere veloce e preciso sulle linee di passaggio dei giocatori. Anche questa partita però non ha risparmiato il mister biancoceleste dall’accusare il terreno di gioco di non essere in perfette condizioni: “Le migliori palle gol sono state nostre, mi dispiace per il terreno non all’altezza di queste due squadre. Soprattutto per noi che vogliamo giocare palla a terra”.

Sport e Salute, proprietaria dell’impianto di gioco (Stadio Olimpico) e quindi responsabile del campo fa sapere che il terreno di gioco dello Stadio Olimpico è in ottime condizioni e rispetta in pieno i requisiti della Uefa, su tutti planarità e densità. Pertanto, non costituisce un tema.

