SERIE B | Freedom-Lazio Women, Grassadonia nel pre: “Abbiamo la rosa al completo. Farò le scelte migliori per la squadra”

Nel pre partita di Freedom–Lazio Women, il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“È una partita molto importante e, allo stesso tempo, insidiosa perchè partite facili non ce ne sono e noi sappiamo di andare ad affrontare una squadra che ha 6 punti in classifica e ha fame di punti. Quindi troveremo una partita bella tosta dove dovremo farci trovar pronte.

Si abbiamo paura del loro entusiasmo, della loro voglia di andare avanti in campionato e della loro ambizione di affrontare la Lazio. Sappiamo che chiunque ci affronta cerca di fare la partita nel migliore dei modi, allo stesso tempo dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di fare questo percorso che in questo momento ci vede in testa alla classifica, ma il campionato è ancora molto lungo.

Penso che chi è alla Lazio la pressione la deve vivere nel modo giusto senza lasciarsi travolgere da quelle negative. Sono pressioni positive soprattutto in questo cammino che la Lazio sta facendo, compresa la Coppa Italia, e dobbiamo pensare solo a noi stessi.

Forse in questo momento, per la prima volta, abbiamo la rosa al completo. A seconda di chi incontriamo, potremmo cambiare qualcosina ma in questo momento non penso ci sia necessità di turn over, al di là di qualche scelta tecnica o tattica. Cercherò di fare le scelte più giuste per la Lazio”.

