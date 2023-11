SERIE B | Freedom-Lazio Women: le formazioni ufficiali

Nel pre partita di Freedom–Lazio Women, la giocatrice biancoceleste Marta Varriale è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Come tutte le partite, è una partita difficile. Le squadre ci affrontano sempre col coltello tra i denti, però ci faremo trovare pronte: abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di poter continuare così.

Mancuso già la conoscevo dai tempi di Empoli e facemmo insieme 6 mesi. La conosco bene sia come persona che come calciatrice, è fantastica e forte. Ha tutto di positivo di fronte a se’, io sono contenta di poter giocare con lei. Mi trovo bene: c’è feeling e intesa in campo. Questo è importante.

Il mister è “tanta roba” come si dice in gergo in toscana. È un maniaco del dettaglio e della precisione, è veramente troppo forte e cura il dettaglio. È quello che serve alle giocatrici per crescere.

Dall’altra parte c’è un match delicato ma dobbiamo pensare a noi e a fare la partita. Al 95esimo vedremo cosa sarà successo dall’altra parte. L’importante è scendere in campo e fare i tre punti“.

