CdS | Nazionale: si ferma Calabria, c’è l’idea Lazzari

Come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti e lo staff medico dell’Italia, già attivi a Coverciano, affrontano tre infortuni preoccupanti: Calabria, Toloi e Meret. Calabria ha un problema muscolare e non risponderà alla convocazione, aprendo una riflessione sulla fascia destra. Con Di Lorenzo squalificato e Darmian titolare, la sostituzione di Calabria potrebbe vedere Lazzari o Cambiaso come opzioni. Spalletti ha poche ore per decidere prima della prima partita con la Macedonia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: