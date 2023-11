CdS | Vecino, rischio stiramento. Marusic si ferma

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza colpisce la Lazio dopo il derby: Luis Alberto squalificato, Vecino e Marusic infortunati. La sosta potrebbe alleviare i danni, ma recuperare completamente il gruppo entro 15 giorni è difficile. Zaccagni, già infortunato, si unisce all’elenco con due settimane di assenza. Per Vecino si teme uno stiramento al flessore e rimarrà a Roma anziché partire per il Sudamerica. Preoccupazioni anche per Marusic, colpito nuovamente alla caviglia. Kamada sostituirà Luis Alberto, ma rientrerà poco prima della trasferta a Salerno.

