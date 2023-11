Il Tempo | Solo vittorie per le aquilotte in testa da sole

Come riportato da Il Tempo, finisce 0-2 Freedom–Lazio e le biancocelesti si godono la vetta in solitaria. Complice il sonoro ko rimediato dalla Ternana a Parma (5-2), le ragazze di Grassadonia adesso non condividono più il primo posto con le umbre. Alle capitoline basta una super Goldoni che fa doppietta (in gol al 45’ e al 60’) e festeggiano la settima vittoria in altrettante partite di campionato. L’obiettivo quest’anno è chiaro: la marcia deve proseguire spedita perché le laziali vogliono tornare in serie A.

