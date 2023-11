Immobile ringrazia il pubblico per il derby: “Che meraviglia” – FOTO

Ciro Immobile è stato uno dei giocatori che ha provato a creare più insidie nel derby che si è giocatori ieri, il primo della stagione. Una partita in cui il pubblico biancoceleste, come è solito fare, ha dato un contributo non indifferente presentandosi anche con una bellissima coreografia. Proprio quest’ultima è stata anche oggetto di una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram dal capitano Ciro Immobile. “Che meraviglia. Grazie per il vostro supporto” le sue parole.

