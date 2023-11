La Repubblica | Derby: terzo clean sheet consecutivo della Lazio

Come riportato da La Repubblica, Lazio e Roma non si fanno male e impattano a vicenda nel derby della tensione: finisce 0-0 all’Olimpico, colorato dai tifosi biancocelesti con una grande scenografia che ha coinvolto anche la Tevere. È il terzo clean sheet consecutivo della Lazio nel derby, il terzo anche nelle ultime 3 giornate in casa. In classifica non cambia nulla, anzi, Sarri e Mourinho prendono un punto dal Napoli, che rimane al quarto posto a +4. Non scappano Milan e Atalanta.

