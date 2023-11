Lazzari convocato in Nazionale

Come riportato anche da Sky Sport, Manuel Lazzari sarà convocato in Nazionale per affrontare le sfide di qualificazione a EURO 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il CT Luciano Spalletti ha scelto il terzino biancoceleste come sostituto di Calabria, che dopo l’infortunio subito a Lecce non ha risposto alla chiamata e Cambiaso ancora in dubbio a causa di una caviglia gonfia come affermato dallo stesso Spalletti nella conferenza stampa odierna.

Lazzari tornerà a vestire la maglia azzurra dopo l’ultima apparizione nel 2022 in occasione della Finalissima contro l’Argentina, in quel frangente subentrò a Chiellini al 46′.

