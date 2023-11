Nazionale, Bonanni su Immobile: “In questa settimana non puoi non convocarlo. Se lo reputi il Capitano…”

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio e non solo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Tra i vari temi trattati, c’è anche quello della Nazionale e, alla domanda sulla non convocazione di Ciro Immobile, da parte del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, Bonanni ha risposto:

“Per l’importanza che ha questa serie di partite credo che doveva convocarlo. Per me rimane un giocatore importante e andava messo nei 24-25. Se lo reputi il Capitano, tu lo convochi. Poi se non lo fai giocare è un altro discorso. In questa settimana non puoi non convocarlo”.

