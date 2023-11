Nesta: ” Soffrivo più i derby contro la Roma che le finali di Champions”

Alessandro Nesta è stato poco fa intervistato da Sky Sport in occasione di una serata di beneficienza, organizzata da Massimo Ambrosini, sulla ricerca contro il diabete di tipo 1.

Il tecnico della Reggiana inizialmente si è soffermato sulla situazione della sua attuale squadra e quella del Milan, poi interrogato dai giornalisti presenti in studio sul derby di ieri e sull’importanza di questa partita nella Capitale ha commentato:

“Io sono cresciuto in un quartiere romanista pur essendo laziale di famiglia, tanto che mio padre mi fece aspettare un anno e feci il provino con la Lazio per non vedermi alla Roma. Per gente come noi, come me, senti una pressione importante quando lo giochi. Ho sofferto sempre più il derby con la Roma che le finali di Champions League. Quest’anno è venuta fuori una gara non bellissima forse anche per il fatto che avevano giocato in Europa in settimana”.

