CorSera | Patric e Lazzari titolari: un gol preso in 4 partite dopo averne subiti 12

Come riportato dal Corriere della Sera, nelle prime 8 partite di campionato, la Lazio ha subito 12 gol, ma nelle ultime 4 ne ha preso solo uno, causato da una distrazione collettiva dopo 25 secondi nella ripresa contro il Bologna. Inizialmente, Sarri aveva variato spesso la difesa fino all’incontro con l’Atalanta, schierando gli stessi giocatori per al massimo 2 partite di fila. Tuttavia, da Sassuolo–Lazio in poi, la difesa titolare è rimasta costante con Lazzari, Patric, Romagnoli, e Marusic davanti a Provedel. Lazzari e Romagnoli sono diventati titolari fissi con 12 partite su 12, mentre Patric e Marusic hanno guadagnato il posto, superando Hysaj e Casale almeno temporaneamente.

Lo spagnolo ha giocato 6 partite da titolare in cui la Lazio ha preso 4 gol; con Casale, negli altri 6 incontri di campionato, la Lazio ne ha subiti 9. E fanno ancora più impressione i numeri di Lazzari: appena 2 reti prese nei 602 minuti in cui è rimasto in campo, ben 11 nei 1.080’ in cui non c’era. Un rendimento che sarà premiato anche da Spalletti che già oggi dovrebbe convocarlo in azzurro a Coverciano.

