CorSera | Sarri, problema inedito: nemmeno a Empoli aveva segnato così poco

Come riportato dal Corriere della Sera, sono 13 i gol segnati dopo 12 giornate di campionato: la Lazio quest’anno fatica enormemente a fare centro. Ed è un problema assolutamente inedito per una squadra di Maurizio Sarri: il tecnico biancoceleste, infatti, nemmeno a Empoli aveva segnato di meno dopo 12 turni (14 reti allora, una in più di oggi). L’ultima volta con meno gol risale a 14 anni fa, Ballardini in panchina (9 centri).

