FORMELLO | Lazio, dopo due giorni di riposo domani la ripresa degli allenamenti. Testa alla Salernitana

La Lazio ha chiuso il turno numero dodici di Serie A con il pareggio per 0-0 nel Derby contro la Roma, portandosi a -4 dal quarto posto in classifica occupato dal Napoli. Ora è tempo di sosta per gli impegni delle Nazionali.

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, mister Sarri, dopo la stracittadina andata in scena domenica pomeriggio, ha concesso la giornata di lunedì e martedì di riposo alla squadra. Infatti, la ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo di Formello, è fissata per la giornata di domani, mercoledì 15 novembre, con i biancocelesti che scenderanno in campo per la seduta d’allenamento in programma alle ore 15:00.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la prima sfida della Lazio di Sarri è in programma sabato 25 novembre: alle ore 15:00, i biancocelesti apriranno la 13° giornata di Serie A, affrontando in trasferta la Salernitana.

